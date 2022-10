Pandemie in Krefeld : Aktuell 1.823 Menschen aus Krefeld mit Corona infiziert

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 441,3 an. Damit ist sie wieder gestiegen.

(RP) 335 neue Corona-Infektionen im Vergleich zum Vortag meldet der städtische Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Dienstag, 18. Oktober (Stand: 0 Uhr). Bisher hat Krefeld damit 83.173 Corona-Infektionen gemeldet. Als rechnerisch genesen gelten 81.058 Personen. Aktuell infiziert sind 1.823 Personen, am Vortag waren es 1.754 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 441,3 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 362,0.