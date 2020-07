Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Outokumpu will in Krefeld Pulver aus Metall für 3D-Verfahren produzieren

Outokumpu Nirosta verfügt im Krefelder Süden über ein riesiges Firmenareal. Der Standort soll zukunftssicher ausgebaut werden, kündigte der Stahlkonzern an. Foto: Outokumpu

Krefeld Der finnische Stahlkonzern an der Oberschlesienstraße will den Standort Krefeld mit einem neuen Geschäftsfeld stärken. Auch in eine verbesserte Effizienz der Energieversorgung soll investiert werden.