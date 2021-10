Wirtschaft in Krefeld : Outokumpu stellt wieder neues Personal ein

Die Outokumpu Nirosta GmbH hat gut zu tun: Bis zum Ende des Jahres wollen Arbeitgeber und Betriebsrat über Neueinstellungen einig werden (Archivfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wirtschaftlich geht’s für Outokumpu bergauf. In Krefeld sollen am Ende des Jahres 190.000 Tonnen Edelstahl bearbeitet worden sein. Dafür fehlt es nach dem Stellenabbau an Personal. Atmosphärisch bleibt die Lage im Werk allerdings mehr als angespannt. Diebstähle sind ein Problem.