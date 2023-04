Neues Geschäftsfeld in Krefeld Outokumpu stellt Edelstahlpulver her

Vor rund zweieinhalb Jahren hat die Düsseldorfer SMS Group die Katze aus dem Sack gelassen: Die Spezialisten aus der Landeshauptstadt hatten den Auftrag erhalten, Outokumpu für sein Werk in Krefeld eine Pulververdüsungsanlage zur Herstellung von hochqualitativem Metallpulver aus Edelstahl zu liefern. Nach langwierigen Testläufen ist es nun soweit. Outokumpu, nach eigenen Angaben weltweit führende Anbieter von nachhaltigem Edelstahl, will in diesem Monat mit dem Start der Produktion von Metallpulver in ein neues Geschäftsfeld einsteigen. „Metallpulver für den metallischen 3D-Druck von Komponenten in der Luftfahrt-, Automobil-, Öl- und Gas- oder Werkzeugindustrie revolutionieren die Industrie, indem sie die Produktionskapazitäten durch Innovation und Nachhaltigkeit steigern“, erklärte eine Sprecherin. Die Metallpulverproduktion bedeute eine weitere Stärkung der ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie von Outokumpu sowie der Bemühungen, die Kreislaufwirtschaft durch die Verwendung von Stahlschrott aus der eigenen Produktion zu fördern und so neue Lösungen für den Markt zu schaffen. „Die weltweite Nachfrage nach Metallpulver steigt und wir sehen in naher Zukunft großes Potenzial für dieses Geschäft. Wir beobachten das Wachstum der Additiven Fertigungsindustrie und das Potenzial zur Stärkung der Position und Verwendung von Edelstahl für Metallpulverprodukte, und haben uns deshalb entschieden, mit dem Bau einer neu konzipierten Verdüsungsanlage zu beginnen“, heißt es.