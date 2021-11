Stahlkonzern Outokumpu : In Stahldorf entsteht ein neuer Industriepark

Das stillgelegte Outokumpu-Stahlwerk, das gestern hinter Tor 2 fast im Nebel verschwand, soll abgerissen werden und Platz für Neues machen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Industriepark in Stahldorf bekommt in den nächsten Jahren ein neues Gesicht. Der Startschuss ist erfolgt. Outokumpu verkauft Flächen an die Thelen-Gruppe, kooperiert mit dem RWE und hat sich selbst neu aufgestellt.