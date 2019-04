Wirtschaft : Outokumpu-Betriebsratswahl – dritter Anlauf

Krefeld Die Wahl eines Betriebsrates bei Outokumpu in Krefeld scheint nicht so einfach zu sein: Nunmehr ist der dritte Versuch gestartet worden, formal korrekt eine Arbeitnehmervertretung zu wählen. In der zweiten Mai-Woche soll die Entscheidung fallen. Unterdessen beharken sich die Kandidaten weiter vor Gericht.

In der Verhandlung hatte die Vorsitzende der Kammer zwei Zeugen gehört und den Antrag auf Vereidigung der beiden abgelehnt. Beide seien glaubwürdig mit dem, was sie vorgetragen hätten. Der Entlastungszeuge des Kandidaten der Freien Liste sagte aus, dass er gemeinsam mit seinem Kollegen in den Büros der Hauptverwaltung im Zuge des Wahlkampfs für den Betriebsrat Blumen verteilt habe. Er habe in der Tür des Büros gestanden, in dem die Frau arbeitete, die später die Beschuldigungen erhoben habe. „Ich habe alles im Blick gehabt. Er hat sie nicht an den Arm gefasst und auch nicht verbal attackiert“, sagte er. Die Frau hingegen habe auf den Vorhalt, warum sie den Betriebsratsvorsitzenden unterstütze, erklärt, dass sie „ihm ihr Büro verdankt“ und es ihr egal sei, was mit den Kollegen im Werk passiere.