Ostwall-Dach in Krefeld: Reparatur verzögert sich um fünf Monate

Ewige Baustelle : Ostwall-Dach: Reparatur verzögert sich um fünf Monate

Scheiben werden am Ostwall ausgetauscht. Foto: Jochmann, Dirk (joch)

Krefeld Die Fertigstellung des Dachs der Haltestelle Rheinstraße am Ostwall verzögert sich erneut. Die fehlende Scheibe wurde eingesetzt, und vier defekte Scheiben wurden ausgetauscht. Allerdings wurden im Zuge der Arbeiten an der Ausrundung am südlichen Ende des Daches zwei andere Scheiben beschädigt.

Da es sich hierbei um maßspezifische Einzelanfertigungen handelt, ist es nicht möglich, dort sofort Ersatzscheiben einzubauen. Die Produktion der erforderlichen Scheiben wird aufgrund der hohen technischen Anforderungen voraussichtlich rund fünf Monate in Anspruch nehmen. Alle Beteiligten bedauerten diesen Umstand, leider könne ein solcher Schaden beim Einbau angesichts der hohen Komplexität dieses individuellen Bauwerks aber nicht ausgeschlossen werden, erklärt die Stadt. In der kommenden Woche werden die Arbeiten vorerst abgeschlossen. Die eingerichteten Umleitungen können dann planmäßig aufgelöst werden.

(sti)