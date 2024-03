Brauchtum in Krefeld Diese Regeln gelten beim Osterfeuer

Ein frühes Osterfest steht 2024 ins Haus: Bereits am 31. März ist Ostersonntag. Damit könnte es noch etwas frisch sein, doch die Temperaturen können all denjenigen egal sein, die sich am Osterfeuer wärmen können. Traditionell erhellen diese vielerorts die Festlichkeiten und sorgen für eine atmosphärische Stimmung. Doch beim Umgang mit Feuer gilt es, Vorsicht walten zu lassen und sich an die gesetzlichen Regelungen zu halten. Die Stadt Krefeld und auch der Naturschutzbund (Nabu) NRW klären auf, worauf man achten muss.