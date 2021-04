Von Gründonnerstag bis zu den Ostertagen : Das sind die Gottesdienste und Online-Angebote in Krefeld

Von Gründonnerstag bis zu den Ostertagen gibt es in Krefeld mehrere Gottesdienste. Einige finden virtuell statt, für alle anderen sind Anmeldungen erforderlich. Eine Terminübersicht.

St. Andreas: Sa. 21.30 Uhr Osternachtfeier. St. Anna: Sa. 21.30 Uhr Osternachtfeier; So. 12.15, Mo. 8 Uhr; ; Mo. 11.30 Uhr. St. Antonius: So. 17 Uhr. St. Bonifatius: Sa. 21 Uhr Osternachtfeier; Mo. 10 Uhr. Christus König: So. 11.30 Uhr Festmesse. St. Clemens: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie, Sa. 23 Uhr Osternachtfeier; So. 11.30 Uhr; Mo. 11.30. St. Cyriakus: Fr. 0 Uhr Nacht des Wachens; 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Sa. 21 Uhr Osternachtfeier, Anmeldung erforderlich; So 10 Uhr Festmesse, 11.15 Uhr; Mo. 10 Uhr Festmesse; 11.15 Uhr Festmesse. St. Dionysius: Fr. 11 Uhr Kreuzwegandacht; 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Sa. 21 Uhr Osternachtfeier; So. 10, 11.30, 18 Uhr; Mo. 10, 11.30 Uhr. St. Elisabeth: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie, 18 Uhr Passionsandacht; Sa. 21 Uhr Osternachtfeier; So. 11 Uhr; Mo. 10.30 Uhr. St. Elisabeth, Inrath: Fr. 11.15 Uhr Kinderkreuzweg (Anmeldung erforderlich); Karfreitagsliturgie (Anmeldung erforderlich); Mo. 17 Uhr. St. Gertrud: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie; 21 Uhr Osternachtfeier; So. 17.30 Uhr Festmesse; Mo. 17 Uhr. St. Heinrich: Sa. 21 Uhr Osternachtfeier, Anmeldung erforderlich. Herz-Jesu, Bockum: Fr. 11 Uhr Kreuzwegandacht; So. 11.30 Uhr Festmesse; 11.30 Uhr. Herz-Jesu, Königshof: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Sa. 19 Uhr Osterfeier, 21 Uhr Osternachtfeier; So. 10 Uhr; Mo. 10 Uhr. St. Hubertus: So. 10 Uhr Festmesse. St. Johann Baptist: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie, 20 Uhr Abenddämmerung; Sa. 21 Uhr Osternachtfeier; So. 11.15 Uhr, 17 Uhr im syromalankarischen Ritus; Mo. 11.15. St. Josef: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie, 19 Uhr Osternachtfeier für Familien. St. Josef, Traar: Sa. 21 Uhr Osternachtfeier; So. 10 Uhr Festmesse; Mo. 10 Uhr. St. Karl Borromäus: So. 10 Uhr; Mo. 9.30. Kloster Mariae Heimsuchung: Fr. 15 Uhr Kafreitagsliturgie, So. 11 Uhr; Mo. 11 Uhr. Liebfrauen: So. 10 Uhr. St. Margareta: So. 10.30 Uhr. Maria Waldrast: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie; So. 7.45 Uhr Auferstehungsfeier; So. 10.15 Uhr Festhochamt; 10 Uhr Hochamt. St. Mariä Himmelfahrt: Mo. 9, 19 Uhr. St. Martin: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Sa. 20 Uhr Osternachtfeier; Mo. 10 Uhr. St. Matthias: So. 18 Uhr. St. Michael: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Sa. 21 Uhr Osternachtfeier; 11.30 Uhr Hochamt; ; Mo. 11.15 Uhr Festmesse. St. Paul: So. 11.30. Pax-Christi-Gemeinde: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Sa. 20.30 Uhr Osternachtfeier; So. 11 Uhr; Mo. 11 Uhr. St. Peter Uerdingen: Fr. 11 Uhr Prozession zu den Uerdinger Fußfallstationen; 15 Uhr Karfreitagslitugie; Sa. 21 Uhr Osternachtfeier, Anmeldung erforderlich; So. 11.15 Uhr; Mo. 11.15. St. Pius X: Fr. 12 Uhr gemeinsame Abendmahlsfeier mit Lukas-Kirche; Sa. ökum. Auferstehungsfeier, Anmeldung erforderlich; Mo. 10 Uhr. Hl. Schutzengel: Fr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie - Anmeldung erforderlich; Sa. 20 Uhr Osternachtfeier; So. 11 Uhr. St. Stephan: Fr. 11 Uhr Kreuzfeier für Familien; 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Sa. 14 Uhr Liturgie vom heruntergekommenen Christus; So. 5 Uhr Auferstehungsfeier; So. 11 Uhr Familiengottesdienst; 11 Uhr Familiengottesdienst; Mo. 19 Uhr. St. Thomas Morus: Sa. 21 Uhr Osternachtfeier, Anmeldung erforderlich; So. 10 Uhr, Anmeldung erforderlich; Mo. 10 Uhr Familienmesse, Anmeldung erforderlich.