Alexianer Krefeld Orthopädie – Spezialist Dr. Peter Mann geht mit 65 Jahren in den Ruhestand

Dr. Peter Mann, langjähriger Spezialist auf dem Fachgebiet der Orthopädie geht mit 65 Jahren in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt keine Unbekannte an: Sandra Köhler, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie ist langjährige Mitarbeiterin und geschätzte Kollegin. Als Oberärztin der Sektion für Orthopädie übernimmt sie nun die Leitung. Ebenso wird sie am Medizinischen Versorgungszentrum Tönisvorst die orthopädische Versorgung verstärken. Prof. Dr. Hans-Jürgen von Giesen, Ärztlicher Direktor der Alexianer Krefeld GmbH, sagt: „Wir können uns glücklich schätzen, zehn Jahre lang einen so erfahrenen und innovativen Kollegen an unserer Seite gehabt zu haben. Genauso freue ich mich, dass wir Sandra Köhler für die Nachfolge gewinnen konnten. Als langjährige Oberärztin im Team von Dr. Mann wird sie dessen Arbeit in gewohnter Qualität fortsetzen.“