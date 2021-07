Gesundheit in Krefeld : Gelenkersatz - es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an

Krefeld Dr. Andreas Hachenberg vom Ortho-Campus informiert in einer Online-Sprechstunde über die Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose , die Operation und ein neues Konzept der Patientenversorgung.

(ped) Das Knie macht schon lange Probleme. Die Hüfte ist kaputt. Die Arthrose ist weit fortgeschritten. Über kurz oder lang steht eine Operation an: Das Gelenk muss ersetzt werden. Aber auch ein „künstliches Gelenk“ hat nur eine begrenzte Lebensdauer. Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Gelenkersatz? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines digitalen Informationsabends mit dem Gelenkspezialisten Dr. Andreas Hachenberg vom Ortho-Campus am Dienstag, 20. Juli, ab 18 Uhr.

Der Ortho-Campus setzt bundesweit Maßstäbe in der Endoprothetik. Helios und salvea haben sich unter diesem Namen an einem Standort in Hüls zusammengeschlossen: An nur einem Ort sollen Arthrose-Patienten eine eng abgestimmte Versorgung aus nur einer Hand durch ein vertrautes Team, in Begleitung eines therapeutischen Lotsen erhalten. Der operierende Arzt begleitet vom Erstgespräch bis zum Abschluss der Reha. Sehnen und Knochen sind im Alltag vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Der Gelenkverscheiß kann vom oberflächlichen Knorpelschaden bis zum vollständigen Abrieb reichen. Das ist schmerzhaft. Wenn konservative Möglichkeiten wie Physiotherapie und Medikamente vollständig ausgeschöpft sind, stellt sich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für eine Operation. Hachenberg erläutert sämtliche Behandlungsoptionen, das innovativen Konzept sowie Reha-Methoden. Einwahldaten unter www.ortho-campus.de