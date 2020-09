Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Ormazabal will Produktion wegverlagern

Die Belegschaft demonstrierte vor Beginn der Gespräche zwischen Betriebsrat und Unternehmen vor den Werktoren. Foto: IG Metall

Krefeld Die Firma Ormazabal läuft in Krefeld seit Jahren ihren wirtschaftlichen Zielen hinterher. Kurskorrekturen beim Spezialisten für Anlagentechnik im Mittelspannungssegment führten nicht zum Ziel. Jetzt soll offenbar der große Schnitt erfolgen. Ormazabal will die Produktion in Krefelds stilllegen. 155 Arbeitsplätze wären laut IG Metall betroffen.