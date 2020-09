Arbeitskampf in Krefeld : Ormazabal will 155 Stellen abbauen: Beschäftigte rufen die SWK um Hilfe

Ormazabal will den Produktionsstandort Krefeld aufgeben. Davon wären 155 Beschäftigte betroffen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Unternehmen Ormazabal hat laut IG Metall die Entscheidung getroffen, alle Industriearbeitsplätze im Krefelder Werk aufzugeben – einschließlich der Forschung und Entwicklung, des Werksservice und eines Großteils der Unterstützungsbereiche.

Die Industriegewerkschaft Metall setzt alle Hebel in Bewegung, um über das drohende Schicksal von 155 Beschäftigten der Ormazabal Anlagentechnik GmbH zu informieren. Das spanische Familienunternehmen will die Produktion in Krefeld stilllegen und ins Ausland verlagern. 155 Männer und Frauen verlieren ihren Arbeitsplatz.

Alle systemrelevanten Teile werden laut IG Metall zukünftig aus anderen Ormazabal Standorten wie China und Spanien kommen, um der Kostendrucksituation auf dem deutschen Markt gerecht werden zu können. „Einem deutschen Markt der Energieversorgung, der zukünftig zunehmend von Auslandsfabrikaten geprägt sein wird, die eingekauft werden, um die Energieversorgung in Ihrer Stadt zu sichern“, sagt Gewerkschaftssekretärin Zanda Martens. Was das beuten könne, habe die Öffentlichkeit in Zeiten der Corona-Krise an anderen Stellen gesehen, wo Lieferketten gesprengt worden seien, weil die Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland stattfinde. Aber allen Hinweisen zum Trotz habe das Unternehmen diese Entscheidung getroffen und gebe alle Industriearbeitsplätze im Krefelder Werk auf. Einschließlich der Forschung und Entwicklung, des Werksservice und eines Großteils der Unterstützungsbereiche.

Die Beschäftigten, der Betriebsrat und die IG Metall Krefeld alarmierten am gestrigen Montag die Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke Krefeld und warnten sie davor, dass ihr Anbieter Ormazabal seine hochgeschätzten und hochkomplexen Mittelspannungsanlagen demnächst nicht mehr in Krefeld und nicht in Deutschland bauen will.