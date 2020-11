Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Ormazabal bleibt mit 90 Beschäftigten in Krefeld – Produktion geht ins Ausland

Die Beschäftigten konnten mit ihrem Protest einen Teilerfolg erzielen. Es werden weniger Stellen abgebaut als geplant. Foto: IG Metall

Krefeld Die Produkte des Spezialisten für Mittelspannung, die bisher am Standort Krefeld hergestellt wurden, werden zukünftig in einem anderen Ormazabal Werk in Europa produziert, teilte die Firmenleitung mit.