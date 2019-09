Orgelmusik in Krefeld : Alle warten auf das legendäre „Rule Britannia“

Krefeld Die beliebte „Last Night“ des Krefelder Orgelsommers war diesmal verbunden mit dem 20. Geburtstag des Crescendo-Chores.

Die „fünf Musiker aus vier Nationen“ – die Trompeter Willy Huppertz (Niederlande) und Waldemar Jankus (Litauen), der Hornist Wilhelm Junker (Deutschland), Posaunist Thomas Lindt (Deutschland) und Bernhard Petz Österreich) an der Tuba – breiteten mit makellosem Wohlklang und, wenn geboten, imponierender Klangfülle nicht nur instrumentale Pracht aus (wie in Georg Friedrich Händels „Ouvertüre zur Feuerwerksmusik“ und Tielman Susatos „Renaissance-Suite“), sondern schufen auch mit „Dixieland Revival Meeting“ und „The Stars and Stripes forever“ den passenden Einstieg zu den zum Abschluss mit dem Publikum gemeinsam geschmetterten „Last Night“-Songs „Rule Britannia“ und „Pomp and Circumstance“.