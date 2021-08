Konzert in der Friedenskirche : Organist aus der Provence in Krefeld gefeiert

Krefeld Der französische Konzertorganist und Spezialist für Alte Musik, Jean-Paul Serra, vermochte beim Konzert in der Friedenskirche mit überlegter Interpretation und fantasievoller Registerwahl zu überzeugen.

Beim zweiten Konzert des „Krefelder Orgelsommers“ stand die vor gut 60 Jahren erbaute Rieger-Orgel der Krefelder Friedenskirche im Mittelpunkt. Am Spieltisch des mächtigen, 66registrigen Werkes saß mit dem aus der Provence stammenden Jean-Paul Serra ein Musiker, der sich vornehmlich mit den musikalischen Schöpfungen des 17. und 18. Jahrhunderts befasst. Seit dem Jahre 2000 leitet er das Ensemble „Baroques-Graffiti“, das seinen Sitz in Marseille hat. Mit diesem Ensemble schuf er in Marseille ein Zentrum für Alte Musik und setzte sich außerdem für die Restaurierung der klassischen französischen Orgel in Marseille ein. Auch in seiner provencalischen Heimat initiierte der als Titularorganist an der Pariser Kirche Saint-Germain-des-Prés tätige Orgelvirtuose (in der Nachfolge des berühmten André Isoir) ein Festival für Alte Musik. Konzertreisen führten ihn in viele Länder Europas und in die USA.