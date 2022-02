Traumberuf Optiker : „Eine Brille ist vergleichbar mit einem Maßanzug“

Hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Optikerin Melanie Siemes-Kempen mit Hund Oskar und Mitarbeiterin Anja Kowal. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Serie Krefeld Melanie Siemes-Kempen führt mit Liebe zu ihrem Beruf das Familienunternehmen Optik-Siemes in Oppum. Besuche im Altenheim oder bei Menschen, die nicht mehr mobil sind, gehören zum Service.

Seit sie fünf Jahre alt war, stand für Melanie Siemes-Kempen fest, dass sie wie ihr Vater Hubert Siemes den Beruf der Augenoptikerin ergreifen würde. Inzwischen ist sie 45 und führt das Geschäft mit Hilfe einer Halbtagsangestellten allein, nachdem Hubert Siemes vor mehr als einem Jahr plötzlich verstorben ist. „Ich habe schon früh mit meinem Vater in der Werkstatt gesessen und ihm über die Schulter geschaut. Später habe ich während der Ferien auch schon mal bei kleineren Arbeiten geholfen und fand das immer toll“ berichtet sie und es wird deutlich, dass dieser Beruf sie wirklich glücklich macht.

1993 begann die engagierte Frau ihre dreijährige Lehre, die Berufsschule war nicht weit entfernt am Glockenspitz. Nach der Ausbildung war sie im elterlichen Optikergeschäft als Gesellin angestellt, ebenso wie ihre Schwester Conny, die diesen Beruf ebenfalls ergriff. Mit Mutter Gaby Siemes – für die Abwicklung der Büroarbeiten zuständig – war das Familienunternehmen komplett. Inzwischen hat die Schwester einen ganz anderen Weg eingeschlagen – sie betreibt ein Reitergut bei Osnabrück – doch Melanie Siemes-Kempen ist ihrer Liebe zur Optik treu geblieben. Sie führt die das Geschäft weiter, das ihr Vater am 1. Dezember 1983 in der Maybachstraße gegründet hat und kümmert sich inzwischen auch selbst um die Büroarbeit.

Die Fachfrau liebt ihren Beruf, besonders wegen der Menschen, die ihre Beratung suchen. „Wir haben viele liebe Kunden, unfreundliche Menschen sind hier die Ausnahme. Im Sommer bringen uns die Kunden ein Eis, in der Weihnachtszeit Kekse. Und nach dem Tod meines Vaters war die Anteilnahme groß und das hat mir sehr gutgetan, er hinterlässt wirklich eine große Lücke“ sagt sie – sichtlich bewegt bei der Erinnerung an ihren „Papi“. Die Arbeit macht nicht zuletzt wegen der netten und treuen Kunden Spaß. Wie Siemes-Kempen berichtet „lebt unsere am weitesten entfernte Kundin in Neuseeland, die bei ihren Besuchen in Krefeld immer ihre Brille erneuert oder richten lässt“. Auf die Frage, welche Begabungen man braucht, um Augenoptiker zu werden, antwortet Siemes-Kempen „man sollte handwerkliches Geschick mitbringen, im Umgang mit Menschen ist Geduld und Empathie gefragt, und wenn man in der Schule in Mathe und Physik gut aufgepasst hat, ist das auch von Vorteil“. Besuche im Altenheim oder bei Menschen, die nicht mehr mobil sind, gehören zum Service. Sie werden in ihrem häuslichen Umfeld beraten. „Das hat schon mein Vater angeboten, ich führe das fort“, sagt Siemes-Kempen.

In ihrem Geschäft werden alle Arbeiten rund um die Brille selbst vorgenommen, sei es Schleifen und Bohren oder Reparieren, die gesamte Verarbeitung der Brille liegt in ihrer Hand. Die Werkstatt im hinten Teil des Ladens strahlt eine gewisse Gemütlichkeit aus. „Unsere Geräte sind auf dem neuesten Stand, auch wenn sich in dem Raum in den vergangenen Jahren nicht viel verändert hat. Die Gemütlichkeit schätzt auch Oskar, der 14 Wochen alte Boxer-Mischling. Er fühlt sich hier sichtlich wohl. Unser Beruf hat viel mit Vertrauen zu tun, die Menschen danken es uns, wenn sie zufrieden sind und werden zu Stammkunden. Die Kinder, die früher bei uns ihre erste Brille bekamen, kommen heute wieder mit ihren eigenen Kindern“, berichtet die Optikerin. Siemes-Kempen ist auch Spezialist für Arbeitsplatzgläser. „Eine Brille ist vergleichbar mit einem Maßanzug“, sagt sie augenzwinkernd.