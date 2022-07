Open Air in Krefeld : Das große Sommer-Kino-Festival

Top Gun Maverick läuft am 26. Juli und am 14. August. Foto: AP/Scott Garfield

Krefeld Der Filmsommer in Krefeld ist reich gefüllt. Zwei Open-Air-Kinos bieten aktuelle und kultige Programme - das SWK-Kino auf der Rennbahn im Stadtwald und „Werft 765“ am Uerdinger Rheinufer. Das ist das Programm ab 7. Juli.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Ohne Bang Boom Bang geht es nicht in einem Kinosommer. Aber auch andere Dauerbrenner wie Amelie und ihre fabelhafte Welt, Monsieur Claude, seine eigenwilligen Töchter und deren Multi-Kulti-Ehemänner mischen auf den Kinoleinwänden mit. Von Blaublütern wie Lady Diana Spenncer bis King Richard, von den Minions bis zu Queen und zu ganz neuen Filmen wie „Liebesdings“ mit Elias M’Barak reicht das Angebot für alle, die Lust auf einen Sommerabend im Freiluftkino haben. Am Donnerstag, 7. Juli, geht es los und bis fast Ende August ist täglich Programm. Und an den meisten Tagen gibt es gleich zwei Locations mit besonderem Flair zur Auswahl: das Jugendstilambiente der Rennbahn und die Flussuferstimmung in Uerdingen.

Als Kulturkino haben Cineasten die Adresse „Werft 765“ längst abgespeichert. Am 16. Juli startet das Programm im Open-Air-Kino am Rheinufer in Uerdingen mit einer Komödie aus Frankreich: „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Täglich wird dann bis 7. August jeweils um 20.30 Uhr (Einlass 20 Uhr) dort ein Spielfilm vorgeführt. In Liege- und Regiestühlen kann das Publikum Platz nehmen.

Bei Filmvergnügen auf Riesenleinwand unter freiem Himmel ist Krefeld gut aufgestellt. Bereits am Donnerstag, 7. Juli, läuft der erste Film im traditionellen SWK-Open-Air-Kino auf der Rennbahn. Die Strandkörbe in der ersten Reihe werden in diesem Jahr durch Loungesofas ersetzt. Auf der Tribune gibt es 800 überdachte Plätze. Der Einlass auf die Tribüne ist ab 20 Uhr. Der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit. Die Tickets kosten 12 Euro.

The Batman mit Robert Pattinson ist am 30. Juli zu sehen. Foto: AP/Jonathan Olley

Um Lärmbelästigungen für die Anwohner zu vermeiden, wird im Werft-Kino der Ton auf „Silent-Disco-Kopfhörer“ übertragen, die vor Ort ausgehändigt werden. Tickets gibt es für 10 Euro plus Gebühr. Das gastronomische Angebot umfasst Snacks und kühle Getränke. Das Kulturkino am Rhein soll auch stattfinden, wenn es mal ein wenig regnet. „Nur bei Starkregen, Sturm oder Blitzgefahr werden die Vorführungen abgesagt. Wenn es dazu kommt, schickt der Kinobetreiber eine Stunde vorher eine E-Mail an die Ticketkäufer für den Tag, und das Stadtmarketing informiert Besucher auf den Social-Media-Kanälen“, teilt ein Sprecher der Stadt mit.

Das Programm auf der Rennbahn

Es ist nur eine Phase, Hase: Donnerstag, 7. Juli, Mittwoch, 27. Juli, Mittwoch, 10. August

Wunderschön Freitag, 8. Juli, Montag, 25. Juli, Montag, 15. August

Sing - Die Show deines Lebens Samstag, 9. Juli

Spencer Sonntag, 10. Juli

Der Queen-Film Bohemian Rhapsody läuft am 11. August. Foto: AP/Alex Bailey

Online für Anfänger Montag, 11. Juli

Meine schrecklich verwöhnte Familie Dienstag, 12. Juli

Tod auf dem Nil Mittwoch 13. Juli, Dienstag, 2. August

Contra Donnerstag, 17. Juli, Montag, 1. August

Ghostbusters Legacy gibt’s am 1. August. Foto: dpa/-

House of Gucci Freitag, 15. Juli, Freitag, 12. August

Downtown Abbey 2: Eine neue Ära Samstag, 16. Juli, Mittwoch, 17. August

Mamma Mia! Here We Go Again Sonntag, 17. Juli

Hilfe, die Kinder sind zurück Montag, 18. Juli

JGA: Jasmin. Gina. Anna Dienstag, 19. Jul

Eingeschlossene Gesellschaft Mittwoch, 20. Juli

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse Donnerstag, 21. Juli

Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick Samstag, 23. Juli

West Side Story Sonntag, 24. Juli

Top Gun Maverick Dienstag, 26. Juli, Sonntag, 14. August

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull Donnerstag, 28. Juli

James Bond - Keine Zeit zu sterben Freitag, 29. Juli

Vier auf vier Rädern Samstag, 30. Juli

Tagebuch einer Biene Sonntag, 31. JuliThe Father Mittwoch, 3. August

Liebesdings Donnerstag, 4. August, Sonntag, 21. August

Doctor Strange in The Multiverse of Madness Freitag, 5. August

Jurassic World: Ein neues Zeitalter Samstag, 6. August

Respect Sonntag, 7. August

King Richard Montag, 8. August

Notre Dame - Die Liebe ist eine Baustelle Donnerstag, 9. August

Bohemian Rhapsody Donnerstag, 11. August

Naturwunder Erde - Unsere Welt im Wandel Samstag, 13. August

Vier Wände für Zwei Dienstag, 16. August

Monsieur Claude und sein großes Fest Donnerstag, 18. August

Minions Freitag, 19. August, Samstag, 20. August

Das Programm im Sommerkino Werft 765:

Monsieur Claude und sein großes Fest Samstag, 16. Juli, Sonntag, 24. Juli

Der Rausch Sonntag, 17. Juli

Schmetterlinge Montag, 18. Juli

Grüne Tomaten Dienstag, 19 Juli

Spencer Mittwoch 20. Juli

Es ist nur eine Phase, Hase Donnerstag, 21. Juli

Dune Freitag, 22. Juli

Fabian oder Der Gang vor die Hunde Samstag, 23. Juli

A la Carte! Freiheit geht durch den Magen Montag, 25. Juli

Bang Boom Bang + Feuerwerk Dienstag, 26. Juli

Contra Mittwoch, 27. Juli

Parallele Mütter Donnerstag, 28. Juli

The United States vs. Billie Holiday Freitag, 29. Juli

The Batman (2022) Samstag, 30. Juli

The Father Sonntag, 31. Juli

Ghostbusters: Legacy Montag, 1. August

Die fabelhafte Welt der Amelie Dienstag, 2. August

Wo in Paris die Sonne aufgeht Mittwoch, 3. August

Wie im echten Leben, Donnerstag, 4. August

Das Licht, aus dem die Träume sind Freitag, 5. August

Wunderschön Samstag, 6. August

Überraschungsfilm Sonntag, 7. August

Außerdem gibt es hier Kindervorstellungen, die jeweils donnerstags um 16.30 Uhr beginnen (Einlass ab 16 Uhr). Der Eintritt kostet acht Euro:

Die Schule der magischen Tiere, 21. Juli

In 80 Tagen um die Welt 28. Juli

Der Wolf und der Löwe 4. August