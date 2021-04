Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Halle, neue Büros : Online-Versandhändler Galaxus baut den Standort Krefeld kräftig aus

2020 war die Halle mit 5000 Quadratmetern Grundfläche noch halb leer. Dann kam der Boom. Nun sucht Galaxus eine 20.000 Quadratmeter große Halle. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Unternehmen hat in Krefeld ehrgeizige Ziele. In Zukunft will es gleich zwei Standorte in der Seidenstadt betreiben – ein Bürozentrum und eine vierfach größere Versandhalle als bislang. Es sucht noch nach der passenden Immobilie.