14 Sportler und Trainer sind in Tokio aktiv : Diese Krefelder starten bei Olympia

Foto: Detlev Seyb / DRV 16 Bilder Krefelds Olympioniken 2021

Krefeld Wenn vom 23. Juli an die Olympischen Spiele in Tokio laufen, dann ist auch Krefeld stark vertreten: Gleich 14 aktive Sportler und Trainer kämpfen in Japan um die Medaillen - nicht nur für Deutschland. Sogar Anwärter auf die Goldmedaille sind dabei.

Die Olympischen Spiele sind das weltgrößte Sportereignis. Eigentlich hätten sie bereits im vergangenen Jahr in Tokio ausgetragen werden sollen, doch Corona machte den Organisatoren einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Jetzt aber soll es soweit sein: Japan steht vom 23. Juli bis zum 8. August im Mittelpunkt der Sportwelt. Rund 11.300 Athleten aus 206 Nationen werden dort erwartet. 434 Sportler hat der Deutsche Olympische Sportbund nominiert. 14 Teilnehmer - sowohl aktive Sportler als auch Trainer - stammen aus Krefeld oder leben hier. Wir stellen sie vor.

Rudern Im Rudern stellt Krefeld gleich vier Vertreter aus dem Crefelder Ruderclub - um Medaillen kämpfen aktiv aber sicher nur zwei. Und beide könnten am Ende sogar mit einer Medaille nach Hause kommen und somit in die Fußstapfen von ihrer Vereinskollegin Lisa Schmidla treten, die bei den Spielen in Rio vor fünf Jahren die Goldmedaille gewonnen hatte. Laurits Follert sitzt dabei im Flaggschiff des Duutschen Ruderbundes, dem Deutschland-Achter. Das Boot hat bereits vier Goldmedaillen bei Olympia gewonnen, zuletzt 2012 in London. 2008 in Peking saß darin mit Jochen Urban ebenfalls ein Krefelder - seinerzeit landete es auf dem achten Platz. Übrigens: Der Begriff „Deutschland-Achter“ wurde ab etwa 1959 für die von Rudertrainer Karl Adam in Ratzeburg betreute Mannschaft genutzt, nachdem der westdeutsche Männer-Achter überraschend deutlich die Europameisterschaft in Mâcon gewonnen hatte.

Ebenfalls ein heißer Anwärter auf eine Medaille im Rudern ist Jonathan Rommelmann. Der 26-Jährige, der in Mülheim an der Ruhr wohnt und für den CRC startet, sitzt mit dem Mainzer Jason Osbourne in einem Boot, die beiden bilden den Doppelzweier in der Leichtgewichtsklasse. Sein bisher größter sportlicher Erfolg war der dritte Platz bei der WM 2019 im Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer und die U23-Weltmeisterschaft 2015 in dieser Bootsklasse. Parallel zum Leistungssport hat er ein Studium der Humanmedizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen und wird ab Herbst sein praktisches Jahr absolvieren.

Trainiert werden die beiden von Sabine Tschäge, die ebenfalls aus der Riege des Crefelder Ruderclubs kommt. Die 51 Jahre alte Junioren-Bundestrainerin ist aktuell die einzige Trainerin im A-Bereich beim Deutschen Ruderverband. Komplettiert wird das Quartett von Michaela Staelberg. Allerdings ist die 26-Jährige als so genannter Alternate Athlete mit vor Ort. Das bedeutet, dass sie als P-Akkreditierte beim weltgrößten Sportereignis mit von der Partie sein wird. Diese P-akkreditierten Athleten kommen zum Einsatz, nachdem akkreditierte Athleten, also die offiziellen Olympiateilnehmer, aufgrund von Krankheit oder Verletzung aus einem laufenden Wettbewerb und der Mannschaft ausgeschieden sind. Im Anschluss gibt das Nationale Olympische Komitee (NOK) die Akkreditierung des verletzten Sportlers an das Internationale Olympische Komitee (IOC) zurück, und der P-akkreditierte Athlet wird als Olympiateilnehmer akkreditiert. Vereinfacht ausgedrückt: Sie sind sozusagen die Reserveleute, die im Falle einer Verletzung des eigentlich nominierten Sportlers einspringen.

Tischtennis Das gleiche gilt auch für Nina Mittelham, die ebenfalls als Alternate Athlete gemeldet ist. P-akkreditierte Athleten gelten als Mitglieder einer Olympiamannschaft, sind aber von der Unterbringung im olympischen Dorf ausgeschlossen, stattdessen wohnen sie in der Nähe der Sportstätten im Hotel, so dass sie bei Bedarf sofort einspringen können. Nina Mittelham begann mit dem Tischtennissport bei der DJK VfL Willich, den sie im Jahr 2006 in Richtung des SC Bayer 05 Uerdingen verließ. Mittlerweile spielt sie in der Bundesliga, und zwar für den TTC Berlin eastside.

Hockey Ein Beispiel für einen Alternate Athlete ganz aus der Nähe ist der ehemalige Hockey-Torwart Christian Schulte (Crefelder HTC). Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 war Schulte als P-akkreditierter Ersatzspieler der Deutschen-Herrenhockeynationalmannschaft gemeldet und damit Teil der Olympiamannschaft Deutschlands. Er wurde zwar in keinem Spiel eingesetzt, aber nahm an allen Maßnahmen der Mannschaft vor und während der Olympischen Spiele in Peking teil. Seine vier Krefelder „Nachfahren“ bei den Spielen in Tokio sind Selin Oruz und Anne Schröder bei den Damen sowie Timur Oruz und Niklas Wellen bei den Herren. Die beiden Oruz’ sind Geschwister und waren auch schon bei den Spielen vor fünf Jahren in Rio dabei, als die beiden deutsche Mannschaften jeweils Bronze gewannen. Selin, die bei der offiziellen Präsentation des DOSB das deutsche Olympia-Outfit vorführen durfte, spielt inzwischen beim Düsseldorfer HC, ihr Bruder bei Rot-Weiß Köln. Beide erlernten das Spiel mit dem Krummstock aber beim Crefelder HTC. Das gilt auch für Anne Schröder, die mittlerweile für den Club an der Alster in Hamburg spielt.

Auch für Niklas Wellen, dessen Vater Dirk dem CHTC vorsteht, sind es die zweiten Olympischen Spiele nach der Teilnahme in Rio vor fünf Jahren. Der Stürmer ist in den Niederlanden bei Pinoke Amstelveen in der dortigen Hoofdklasse aktiv.

Ringen Ebenfalls zu den Anwärtern auf eine Medaille ist Aline Focken-Rotter zu zählen. Die 30-Jährige, die bei Ringer-Weltmeisterschaften der Senioren schon vier Medaillen gewann, will in Tokio ihre Karriere mit dem Gewinn einer Medaille krönen. 2016 in Rio blieb ihr das verwehrt; seinerzeit wurde sie Neunte. Für die zehnfache Deutsche Meisterin, die in der Gewichtsklasse bis 76 Kilo antreten wird und seit drei Jahren mit ihrem Ringerkollegen Jan Rotter verheiratet ist, könnten die Spiele so oder so das Ende ihrer Karriere bedeuten - am liebsten natürlich mit einer Medaille um den Hals.

Fechten In Sachen Karriereende kann Benjamin Kleibrink auch ein Wörtchen mitreden. Der gebürtige Düsseldorfer, dessen Eltern in Fischeln wohnen, hatte bereits 2012 seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt, kehrte aber 2015 wieder zurück. Seinen größten Erfolg feierte Kleibrink bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking mit dem Gewinn der Goldmedaille. 2012 gewann er Bronze mit der deutschen Mannschaft. Der 35-Jährige ist der erste deutsche Einzelolympiasieger in der Waffe Herrenflorett. Während der Spiele wird er seinen 36. Geburtstag feiern - gut möglich also, dass mit der Teilnahme in Tokio sein Karriere enden wird. Diesmal vermutlich endgültig.

Reitsport Auch im Dressurreiten hat Krefeld gleich zwei Eisen im Feuer - allerdings gehören die beiden Teilnehmer nicht dem deutschen Team an. Die gebürtige Krefelderin Sabine Schut-Kery ritt in ihrer Jugend am Reitstall Hubertus in Verberg. 1998 zog die professionelle Bereiterin in die USA nach Dallas, inzwischen wohnt sie mit ihrem Ehemann in Kalifornien. In Tokio wird die 52-Jährige mit ihrem Pferd Sanceo an den Start gehen; ihr Ziel in der Einzelwertung sind die Top Ten. Mit der Mannschaft der USA ist in der Teamwertung vielleicht sogar eine Medaille drin.

Tipps könnte sie sich da eigentlich von Jean Bemelmans holen. Der gebürtige Belgier lebt und arbeitet seit Jahren in Krefeld, auf Gut Auric. Die Spiele in Tokio werden seine inzwischen achte (!) Teilnahme an Olympischen Wettbewerben sein. Er ist, wie vor fünf Jahren, als Trainer der französischen Dressur-Mannschaft bei den Olympischen Spielen aktiv, die erst zum zweiten Mal überhaupt bei Olympia am Start ist. Bis 2012 betreute Bemelmans die spanische Dressurauswahl, gewann mit ihr 2004 in Athen Silber mit der Mannschaft und Bronze mit Beatriz Ferrer-Salat im Einzel.

Bahnradfahren Auch im Bahnradfahren ist ein gebürtiger Krefelder dabei, der für ein anderes Land startet: Philip Hindes. Für den 28-Jährigen, dessen Vater Brite und seine Mutter Deutsche ist und der seit 2010 neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, sind die Spiele in Tokio bereits seine dritten Olympischen. 2012 in London und 2016 in Rio gewann er im Bahnradfahren mit dem britischen Team jeweils die Goldmedaille. Diesmal ist der fünffache britische Meister im Teamsprint als Ersatzfahrer für sein Team nominiert.