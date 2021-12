Olympiasiegerin im Ringen aus Krefeld : Aline Rotter-Focken ist Sportlerin des Jahres in NRW

Aline Rotter-Focken ist Sportlerin des Jahres in NRW

Krefeld Aline Rotter-Focken ist zum Abschluss ihrer Karriere zum zweiten Mal mit dem Felix-Award als NRW-Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Am Sonntag folgt die Wahl zum Sportler des Jahres von ganz Deutschland.

Die Ringerin Aline Rotter-Focken (30) vom KSV Germania Krefeld erhält den diesjährigen FELIX Champions-Award als „Sportlerin des Jahres des Landes NRW“ und setzt sich damit gegen Isabell Werth , Mieke Kröger, Julia Krajewski und Anna-Maria Wagner durch. Die Krefelderin schrieb bei den Olympischen Spielen in Tokio Geschichte, als die mehrfache Deutsche Meisterin die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen gewann. Im letzten Kampf ihrer Karriere holt sich Aline Rotter-Focken Gold und sorgte für einen weiteren Höhepunkt in ihrer erfolgreichen Laufbahn. Den Weltmeistertitel errang sie bereits im Jahr 2014 und im Jahr darauf ihren ersten FELIX Champions-Award.

Bereits zum 14. Mal werden die FELIX Champions-Awards vom Land Nordrhein-Westfalen, dem Landessportbund NRW und der Sportstiftung NRW an ausgewählte Sportlerinnen und Sportler des Bundeslandes vergeben, um deren sportliche Glanzleistungen zu würdigen. Die erneut verschärfte Pandemie-Situation ließ es leider auch in diesem Jahr nicht zu, im Rahmen einer großen und festlichen Gala gemeinsam zu feiern. Stattdessen werden die Preisträgerinnen und Preisträger der Abstimmung 2021 über die Presse, online und via Social Media verkündet.