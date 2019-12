Krefeld : Olympia-Promotor Mronz kommt nach Krefeld

Michael Mronz (l), Sportmanager und Unternehmer, und Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, bei der Presseveranstaltung der Olympia-Initiative Rhein-Ruhr. Die Privatinitiative Rhein Ruhr City 2032 wirbt für Olympische Spiele in der Region. Foto: dpa/Fabian Sommer

Krefeld Der Sportmanager Michael Mronz, der die olympischen Spiele an Rhein und Ruhr holen will, soll in Krefeld in einer großen Veranstaltung für die Idee werben. Krefeld wäre Box-Standort für die Spiele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(vo) Sportmanager Michael Mronz, der 2032 die Olympischen Spiele an Rhein und Ruhr holen will, wird im kommenden Jahr nach Krefeld kommen und mit der Stadt und vielen Akteuren aus dem Sport für die Idee zu werben. Krefeld ist mit der Yayla-Arena als Box-Standort vorgesehen. Wie Sportdezernent Markus Schön berichtet, plant Oberbürgermeister Frank Meyer für März oder April eine solche Veranstaltung. Am Programm werde noch gearbeitet, im Gespräch sei etwa, einige Krefelder Olympioniken für einen Auftritt bei einer solchen Veranstaltung zu gewinnen und Nachwuchsboxer die Gelegenheit zu geben, ihren Sport zu präsentieren.