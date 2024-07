Olympische Spiele in Paris Diese Krefelder mischen bei Olympia 2024 mit

Krefeld · Die 33. Olympischen Spiele werden vom 26. Juli bis 11. August 2024 in Paris ausgetragen. Wie in der Vergangenheit sind auch viele Sportler und Funktionäre aus der Seidenstadt mit von der Partie. Wir zeigen auf, wie viel Krefeld dieses Mal in Paris steckt.

16.07.2024 , 17:55 Uhr

16 Bilder Das sind Krefelds Olympia-Teilnehmer 2024

Bereits zum dritten Mal nach 1900 und 1924 ist Paris Gastgeber der Olympischen Spiele. Ab dem 26. Juli heißt es daher Daumen drücken für „unsere“ Athleten. Auch aus Krefeld ist eine Vielzahl von Sportlern und Trainern mit dabei. Sie wollen versuchen, in die Fußstapfen unter anderem von Ringerin Aline Rotter-Focken und Ruderin Lisa Schmidla zu treten, die mit einer Goldmedaille von Olympia zurückkehrten. Wir drücken die Daumen! Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind Krefelds Olympia-Teilnehmer 2024

