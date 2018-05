Krefeld: Ohne Gewalt zusammenleben

Krefeld Okhan Eryilmaz war früher gewalttätig. Nun will der 32-jährige Vater anderen Tätern helfen, ihre Aggressionen zu bewältigen.

Ähnlich wie Eryilmaz gehe es vielen Teilnehmern des Anti-Gewalt-Trainings, das in Viersen und Krefeld angeboten wird, sagt Anti-Gewalt-Trainer Semi Ayadi: "Viele lernen Gewalt bereits als Kinder kennen." Ayadi ist unter anderem als Dozent für das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung in Krefeld und Viersen tätig. Das Gruppen-Training bietet der katholische Verein für soziale Dienste in Krefeld (SKM) an. Die meisten Teilnehmer werden von der Justiz vermittelt. Ayadi: "Für viele ist es eine Auflage, andere machen das, weil eine Verhandlung ansteht und sich ein absolviertes Training zu ihren Gunsten auf das Urteil auswirken kann." Die wenigsten kämen aus purer Eigeninitiative zu den Sitzungen. Bei nahezu allen Teilnehmern ist aber eines gleich: Die Täter sind oft selbst Opfer gewesen, mit Schlägen und Beleidigungen aufgewachsen. "Es reicht, wenn ein Kind sieht, wie die eigene Mutter zu Hause geschlagen wird - das ist ein lebenslanger Schaden", sagt Eryilmaz. "Ich bin froh, dass mein Kind das nie erleben wird." Wer Gewalt zu Hause erlebt und Opfer wird, gibt das höchstwahrscheinlich ebenso an seine Kinder weiter - davon zeigt sich der junge Vater überzeugt.