Krefeld : Offene Gärten: Entdeckungen um die Ecke

er Hospizgarten bietet eine Mischung aus vielen, teils ungewöhnlichen Pflanzen und zahlreichen Kunstwerken. Foto: Hospiz

Krefeld An mehreren Wochenenden laden Gartenbesitzer gleichgesinnte Pflanzenfreunde in ihr privates Gartenreich ein.

Von Joachim Niessen

Hinter hohen Hecken verbergen sich oft einzigartige grüne Schätze. Immer wieder schauen Gartenliebhaber sehnsüchtig über so manche Zäume, um einen sehnsüchtigen Blick in fremde Gärten zu werfen. Doch geht viel einfacher: An mehreren Wochenenden im Sommer laden Gartenbesitzer wieder gleichgesinnte Pflanzenfreunde in ihr privates Gartenreich ein. Die Aktion "Offene Gartenpforte" macht's wieder möglich, sie ist längst im Kreis der Gartenfreunde etabliert.

Durch unbekannte Paradiese streifen und neue Gartenideen sammeln, dies ist die erklärte Passion vieler Hobbygärtner. Rund 150 Gärten im Rheinland, von modernen Themengärten über große Parks mit altem Baumbestand, hin zu üppigen Staudenparadiesen und erfindungsreich strukturierten Reihenhausgärten, nehmen daran teil.

Die Stationen der "Offenen Gartenpforte" in Krefeld und die Termine im Überblick:

Brigitte Franck: Frei gestalteter Garten Begrünter Hinterhof mit Gartenkunst und angrenzendem Atelier als Oase in der Innenstadt. Geöffnet: Sonntag, 03.06., 12 bis 18 Uhr, Sonntag, 15.07. , 12 bis 18 Uhr, Sonntag, 16.09., 12 bis 18 Uhr. Größe des Gartens: 130 Quadratmeter.

Franck, Brigitte, Weberstraße 58 47798 Krefeld, Stadtmitte, Kontakt: Telefon: 0172 2531 903 E-Mail: smilingrooms@t-online.de Internet: art-for-smiling-rooms.com

Renate und Hermann Siems: Frei gestalteter Garten, 350 Quadratmeter, im Jahr 2016 neu angelegter, pflegeleichter Ziergarten mit Buchsbaum. Verschiedenen Skulpturen und Kunstobjekte aus Corten-Stahl. Acrylbilder in unterschiedlichen Techniken auf Leinwand. Der Garten öffnet am: Sonntag, 3.06., 11 bis 18 Uhr, Sonntag, 15.07., 11 bis 18 Uhr. Größe des Gartens: 350 Quadratmeter. Kontakt: Telefon: 02151 9493420 Adresse des Gartens: Renate und Hermann Siems Dahlerdyk 84 47803 Krefeld

Hospiz am Blumenplatz: Staudengarten. Die Mitarbeiter des Krefelder Hospiz' am Blumenplatz beteiligen sich wieder am "Tag der offenen Gartenpforte" - und laden Interessenten zur Besichtigung des früheren Klostergartens und zum Verweilen ein: Am Sonntag, 3. Juni, ist der Hospizgarten von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Die ehrenamtlichen Hospiz-Mitarbeiter sorgen für selbstgebackenen Kuchen, die Kaffee-Ape für Kaffee, dazu gibt es Musik und einen Tag der offenen Tür zur Hospiz-Arbeit.



Der Hospiz-Garten - ein Staudengarten - (Einweihung am 27. September 2008) ist in den vergangenen Jahren zu einer gewachsenen Oase der Ruhe geworden: Hier blühen Mönchspfeffer, Kletter- und Rispenhortensien, Katzenminze, Pfefferstrauch, Malven... Die farblich aufeinander abgestimmten Blumen ergeben mit den Sitzecken, Sonnenuhr und Kunstwerken ein mediterranes Gefühl mitten in Krefeld. Die alte Außenmauer ist von großen Scheiben durchbrochen, die Ein- und Ausblicke zulassen. Extra breite Wege ermöglichen den Zugang mit Rollstuhl oder Rollator. Größe des Gartens: 600 Quadratmeter. Besonderheit: für Rollstühle geeignet.

Kontakt: Telefonnummer 021 51 931 330, E-Mail: info@hospiz-krefeld.de oder Internet: hospiz-krefeld.de

Adresse des Gartens: Hospiz am Blumenplatz, Jägerstraße 84, 47798 Krefeld

Theresa Topoll: Bauerngarten, Naturgarten. Verschiedene Gartenbereiche mit Staudenbeeten, Gewächshaus, Obstwiese auf dem Gelände eines alten Bauernhofs. Mit 2017 kleinem, neu gestaltetem Kiesgartenbereich. Der Garten öffnet am: Sonntag, 15.7., 10 bis 17 Uhr, Sonntag, 16.09., 10 bis 17 Uhr, Größe des Gartens: 1500 Quadratmeter Besonderheiten: Führungen, Hunde sind angeleint erlaubt.

Kontakt: Telefon: 02151 6452377, E-Mail: info@blickpunktgarten.de Internet: www.blickpunktgarten.de Adresse des Gartens: Theresa Topoll, Oberbenrader Straße 35, 47804 Krefeld

Landschaftspark Heilmannshof: Landschaftlicher Garten/ Park Arboretum, 320 Arten und Sorten Azaleen und Rhododendren. Eintritt frei, Führungen drei Euro, Kinder frei. Der Garten öffnet am: Samstag, 2.6., 15 bis 18 Uhr, Sonntag, 3.6., 11 bis 17 Uhr, Größe des Gartens: 50.000 Quadratmeter. Besonderheiten: Führungen, Hunde sind angeleint erlaubt.

Kontakt: Telefon 02151 560410, E-Mail: verein@heilmannshof.de Internet: heilmannshof.de Adresse des Gartens: Landschaftspark Heilmannshof, Maria-Sohmann-Straße 93, 47802 Krefeld, Ortsteil Traar.

(RP)