Kostenpflichtiger Inhalt: ÖPNV, Radwege etc. : Was Klimaschutz Krefeld kosten würde

So werben die Stadtwerke Bonn (SWB) für das 365-Euro-Jahresticket, das „Fridays for Future“ in Krefeld fordert. Foto: SWB Bonn

Krefeld 365-Euro-Jahresticket für den ÖPNV, City autofrei, massiver Ausbau des Radwegenetzes: Fridays for Future Krefeld hat einen Katalog mit Forderungen zum Klimaschutz erhoben. Was geht, was gibt’s schon, was kostet was?