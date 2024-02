Arbeitsniederlegung bei der SWK-Mobil „Wellen-Streik“ im Nahverkehr trifft auch Krefeld

„Die Positionen der Arbeitgeber sind weit entfernt von den Forderungen der Beschäftigten. Statt einer Entlastung fordern sie beispielsweise eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit. Damit würde der ohnehin schon enorme Arbeitskräftemangel noch zusätzlich verschärft werden“, erklärt Dominik Kofent, Verdi-Bezirksgeschäftsführer in Krefeld. „Eine Entlastung der Beschäftigten ist zwingend notwendig, um das aktuelle ÖPNV-Angebot vor Ort aufrecht zu erhalten“, so Kofent weiter. In der zweiten Verhandlungsrunde am 16. Februar in Bochum hatten die Arbeitgeber erneut kein Angebot vorgelegt.