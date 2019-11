Kommunalwahl : OB-Wahl: Hansen glaubt an seine Chance

Krefeld Die Grünen schicken Thorsten Hansen ins Rennen um die Wählergunst für das Amt des Oberbürgermeisters. Nach 2015 nimmt der 52-Jährige einen zweiten Anlauf an die Spitze von Rat und Verwaltung. Eine Stichwahl ist für 2020 nicht vorgesehen. Es entscheidet der erste Wahlgang.

Noch nie waren die Chancen besser, dass die Grünen einen Oberbürgermeister stellen, als bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr. Das ist auch in Krefeld so. Wer im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhält, zieht ins Rathaus ein. Eine Stichwahl ist nicht vorgesehen. Gegen diese Regelung klagen ausgerechnet die Grünen vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes. Dass die Klage Erfolge haben könnte, glaubt Krefelds Parteivorsitzender Karsten Ludwig nicht. Ein solches Signal aus Münster sei bislang ausgeblieben.

Die Mitglieder der Grünen haben die ersten elf Plätze für die Liste zur Kommunalwahl 2020 besetzt: 1. Heidi Matthias, 2. Thorsten Hansen, 3. Ana Sanz sanz, 4. Karsten Ludwig, 5. Annelie Wulff, 6. Jörg Thiele, 7. Eva Malecha-Konietz, 8. Markus Kossack, 9. Julia Müller, 10. Thomas Roß und 11. die parteilose Björna Althoff (Sprecherin von Fridays for Future in Krefeld)

Um das sachlich konstruktive Klima in der Krefelder Politik nicht zu beschädigen, machte der 52-jährige IT-Experte sofort deutlich, dass er „nicht gegen Meyer, sondern für Krefeld“ antreten wolle. 2015 hatte er schon einmal einen Anlauf gewagt und „viel gelernt“. Von dieser Erfahrung wolle er diesmal profitieren und die Gunst der Stunde nutzen. Die Grünen seien schließlich auf Bundes- und Landesebene seit geraumer Zeit im deutlichen Aufwind. Mit der allgegenwärtigen Klimaschutzdebatte und der Fridays-for-Future-Bewegung sei die grüne Politik der Nachhaltigkeit mehr in den Fokus geraten und die jahrzehntelangen Anstrengungen belohnt worden.

Hansen sieht sich, Meyer und einen namentlich noch nicht benannten CDU-Kandidaten auf Augenhöhe bei jeweils unter 30 Prozent. Er rechne sich gute Chancen aus, die Wahl zu gewinnen, sagte Hansen. Inhaltlich konzentriert sich der in Hüls lebende Ratsherr auf vier Schwerpunkte: Ganz oben auf der Agenda stehe die Mobilitätswende. Die Zeiten, in denen der motorisierte Individualverkehr Vorfahrt genossen habe, seien vorbei. Der Öffentliche Personennahverkehr (OPNV) müsse gestärkt, das Radwegenetz und Raum für Fußgänger ausgebaut werden.

Die hohe Arbeitslosenquote in Krefeld mit zehn Prozent und mehr könne und dürfe kein Dauerzustand sein, mit dem sich alle abfänden. Trotz eines wirtschaftlichen Booms in den vergangenen Jahren sei die hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen in der Seidenstadt nicht gesunken. Hinzu komme eine niedrige Frauenerwerbsquote. Das müsse sich ändern, auch unter dem Aspekt des Fachkräftemangels. Mit mehr Home-Office ließe sich für Frauen Familie und Beruf besser vereinbaren.