Kampf gegen Corona in Krefeld : Oberbürgermeister schreibt Brief an alle Krefelder

Oberbürgermeister schreibt Brief an alle Krefelder

Krefeld Mit teils dramatischen Worten appelliert Oberbürgermeister Frank Meyer, die verschärften Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu akzeptieren. „Wenn wir nicht handeln, gerät die Lage außer Konrolle“, mahnt er.

in einem offenen Brief an alle Krefelder hat Oberbürgermeister Frank Meyer um Verständnis für die verschärften Regeln im Kampf gegen die Corana-Pandemie geworben und appelliert, die Regeln zu akzeptieren und einzuhalten . „Wir muten Ihnen Regeln zu, die unzumutbar sind“, schreibt er, „ich wollte nie in einem Land leben, das seine Bürgerinnen und Bürger per Ausgangssperre zu Hause festhält, ihre Freiheiten einschränkt und Kindern untersagt, ihre Schule zu betreten. Es war für mich unvorstellbar, dass in Deutschland solche Vorschriften gelten könnten.“ Die Lage sei „sehr sehr ernst“, bekräftigte er: „Wenn wir nicht handeln, gerät sie außer Kontrolle. Noch mehr Tote und noch mehr schwer kranke Menschen, teils mit lebenslangen Folgeschäden, wären zu beklagen. Unsere Ärztinnen und Ärzte würden nicht mehr allen helfen können.“