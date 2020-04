Corona-Pandemie : Nun elf Menschen nach Corona-Infekt gestorben

Ein Corona-Testset aus dem Diagnosezentrum Krefeld. Die Infektionszahlen steigen weiter leicht an. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Krefeld am Sonntag: Die Zahl der Infizierten steigt leicht, die Lage an den Krankenhäusern bleibt überschaubar, Krefeld hat nun elf Tote in Folge der Corona-Pandemie zu beklagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Voss

In Krefeld sind nun elf Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben, sechs davon im Seniorenheim St.Raphael. Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen in Krefeld ist weiter leicht angestiegen: Stand Sonntag, 19. April, 0 Uhr, sind 118 (Vortag 112) aktuell Infizierte gezählt. Nunmehr gelten 271 (Vortag 269) Personen als genesen, insgesamt sind bisher 400 (Vortag 392) Personen positiv getestet worden. Im St.-Raphael-Heim sind aktuell 14 von 74 Bewohnern infiziert. Keinen neuen Angaben liegen aus den Krankenhäusern vor, am Freitag wurden 30 Personen stationär behandelt, neun davon intensiv-medizinisch.

Da ab Mittwoch neue Berufsgruppen die Möglichkeit haben, ihre Kinder in Kindertageseinrichtungen oder Schulen bis zur Klasse sechs betreuen zu lassen, sind entsprechende Antragsformulare und Informationen nun unter https://www.krefeld.de/de/inhalt/corona-informationen-fuer-eltern-in-krefeld/ zu finden.

Der Kommunale Ordnungsdienst musste am Freitag 16-mal Menschen ansprechen, die sich nicht an die Regeln zum Kontaktverbot hielten, es wurden fünf Platzverweise ausgesprochen und auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Für das Wochenende haben sich sich die Einsatzkräfte auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vorbereitet.

Auch nach Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus bleibt die Parkgebühren- und Parkscheibenpflicht in Krefeld bis zum 3. Mai ausgesetzt. Die Stadt Krefeld wird die weitere Fortschreibung dieser Regelung von der Entwicklung des Verkehrsaufkommens abhängig machen und dies im Blick behalten. Ordnungswidriges Parkverhalten wird weiterhin geahndet.