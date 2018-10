NS-Dokumentationsstelle Krefeld: Neue Forschungen dank Speicherfunden

Krefeld Springerstiefel, Schilder und Dokumente haben die Krefelder der NS-Dokumentationsstelle zur Verfügung gestellt. Besonderer Schatz für die Forschung: das Tagebuch eines Mädchens aus seiner BDM-Zeit.

In einem unscheinbaren Heft hat Sandra Franz einen Schatz entdeckt: Es sind die Aufzeichnungen eines Krefelder Mädchens, das seinem Tagebuch seine Erlebnisse anvertraut. Die Leiterin der NS-Dokumentationsstelle sagt: „Das ist ein unbezahlbares Dokument, denn darin finden sich die Erlebnisse ungefiltert wieder.“ Die junge Krefelderin gehörte wie die meisten Mädchen ihrer Generation dem BDM an, dem Bund Deutscher Mädel. In der Zeit des Nationalsozialismus war der BDM der weibliche Zweig der Hitlerjugend. Seit 1936 war die Mitglied­schaft Pflicht.