Landeshaushalt 2019 : NRW zahlt Krefeld 5.215.220 Euro für Integration

Krefeld „Dies ist ein wichtiges Signal des Landes zur Unterstützung der Kommunen“, sagt FDP-Landtagsabgeordneter Andreas Terhaag.

(jon) Die Landesregierung hat jetzt die Verteilung der Mittel aus der Integrationspauschale für 2019 konkretisiert. Der Verteilschlüssel sieht vor, dass die Mittel anteilig nach Flüchtlingsaufnahmegesetz und Anzahl der Personen mit Wohnsitzauflage für die Kommunen berechnet werden. „Krefeld wird in diesem Jahr 5.215.220 Euro aus der Integrationspauschale erhalten. Mit diesen Mitteln stärken wir die Integration vor Ort“, erklärt FDP-Landtagsabgeordneter Andreas Terhaag. Der Politiker erinnert daran, dass auch Krefeld bei der Flüchtlingsaufnahme und bei der Integrationsarbeit vor großen Herausforderungen stand. Die NRW-Koalition von FDP und CDU hat mit der Verabschiedung des Landeshaushalts für 2019 die Weiterleitung der Mittel aus der Integrationspauschale in voller Höhe von 432,8 Millionen Euro beschlossen, nachdem 2018 in einem ersten Schritt bereits 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden. „Dies ist ein wichtiges Signal des Landes zur Unterstützung der Kommunen bei der Erfüllung der Integrationsaufgaben vor Ort. Die unbürokratische Verteilung nach den unterschiedlichen Belastungen aufgrund der tatsächlichen Flüchtlingszahlen wird dabei fortgesetzt“, so Terhaag.