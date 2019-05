Krefeld : NRW-Tour zum Ehrenamt macht Station in Krefeld

So wird es am 25. Mai vor dem Krefelder Zoo aussehen: Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, können mit Fachleuten über Rahmenbedingungen ihres Engagements sprechen. Foto: Ehrenamtstour NRW

Bockum Die Landesregierung will mit ihrer Ehrenamtstour durch ganz NRW über das Ehrenamt informieren.

(RP) Die Ehrenamtstour.NRW macht am Samstag, 25. Mai, von 14 bis 17 Uhr Halt vor dem Krefelder Zoo. Die Bürger erhalten am Aktionsstand die Gelegenheit, Anregungen und Hinweise zu den Rahmenbedingungen für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement zu geben. Das Aktionsteam freut sich auf die Gespräche und Diskussionen an dem dort aufgebauten Pavillon. Die Ehrenamtstour.NRW führt durch alle 54 Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen und ist ein Baustein zur Erarbeitung der Engagementstrategie für das Land NRW.