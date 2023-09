NRW Slam 2023 Poeten kämpfen in Krefeld um die Landesmeisterschaft

Dass der NRW Slam in Krefeld ausgetragen wird, ist dabei kein Zufall. Das Team um Floehr und Hoffmeister hatte nach seiner Bewerbung vor zwei Jahren den Zuschlag erhalten. Im Jahr des Stadtjubiläums habe man einen guten Anlass gesehen, dieses Event und damit die Poetry Slam-Szene in die Stadt zu holen. Auch wenn es im Café Max und Moritz sowie in Jules Papp regelmäßige Slams gebe: „Krefeld ist noch keine Slam-Hochburg“, sagt Hoffmeister. Manche Besucher kommen beim NRW Slam womöglich auch zum ersten Mal in Kontakt mit der Kunstform. Daher soll das Angebot möglichst niederschwellig sein. „Jemand hat Poetry Slam mal als ‚Kultur im erträglichen Maße‘ beschrieben. Wir wollen ein kurzweiliges Angebot für jeden schaffen“, sagt Floehr, der seiner Heimatstadt künstlerisch treu bleibt: „Wir machen das für den Spaß und auch für Krefeld“, sagt Floehr. Man wolle vor allem den Gästen zeigen, was die Stadt zu bieten habe.