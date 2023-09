NRW-Grillmeisterschaften in Krefeld-Hüls Mein Tag als Juror – was Könner auf dem Grill zaubern

Da sitze ich nun. In der Halle von Edeka in Hüls, auf einer Bierzeltgarnitur. Um mich herum wummert Musik, es riecht nach rauchendem Holz, qualmender Holzkohle und brutzelndem Fleisch, was auf den zahlreichen Grills auf dem Gelände liegt. Zehn Teams kämpfen dort am Grill gegeneinander. Ihr Ziel: Sie wollen NRW-Meister im Grillen werden. Und mit dem Sieg sich ein Ticket sichern für die Weltmeisterschaft im Grillen, die 2024 in Stuttgart ausgetragen wird. Vier Gänge müssen sie zubereiten: etwa im Dutch Oven, ein Schweinefilet, etwas von der Ente und ein Dessert. Die Art der Zubereitung ist ganz egal, einzige Bedingung: Es muss vom Grill kommen. Eine 16-köpfige Jury bewertet dann das Essen: nach Optik, Geschmack, Garpunkt der Hauptzutat und der Harmonie des Gerichtes. Und ich bin einer davon.