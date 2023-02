Programm von CDU, SPD, Grünen und FDP NRW-Finanzminister Gast beim Politischen Aschermittwoch in Krefeld

Die FDP trifft sich im Café Paris (Theaterplatz). Unter dem Motto „Freiheit ist das Einzige, was zählt“ treffen in einem „Dialog der Generationen“ Michael Terwiesche, Vize-Chef der Landes-FDP, und Eric Scheuerle, Vorsitzender der Jungen Liberalen am Niederrhein, aufeinander – sehr kontrovers dürfte es nicht werden. Es soll um große Fragen gehen: Pandemie, Ukraine-Krieg und die neue Verunsicherung. Nach dem Auftakt-Dialog von Scheuerle und Terwiesche ist das Publikum zur Debatte eingeladen.