Besuch beim BZB Krefeld Minister Laumann kündigt Ausbildungsoffensive an

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat anlässlich eines Besuchs im Krefeld-Standort der Bildungszentren des Baugewerbes (BZB) beklagt, dass in Deutschland zu viele Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen und im Schnitt zu lange bis zum Einstieg in eine Ausbildung brauchen. Deutschlandweit gebe es mehr als 40.000 Schüler ohne Schulabschluss. Dies sei eine Katastrophe. „Wir werden dazu ein groß angelegtes, auch mit Geld hinterlegtes Programm auf den Weg bringen“, kündigte Laumann für NRW an – ein Programm, bei dem Wirtschaft, Schulen, Staat und die zuständigen Ministerien eingebunden seien. „Wir gehen da jetzt richtig rein“, sagte der CDU-Politiker vor Vertretern des BZB und des Handwerks, darunter Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf.