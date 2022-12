Henkelhausen sichert Uniklinik Aachen ab Notstrom aus Krefeld für 280.000 Patienten

Krefeld · Das Krefelder Familienunternehmen Henkelhausen ist ein Spezialist für Maschinen- und Antriebsbau. Aktuell – in Zeiten der Energiekrise – ist insbesondere die Expertise bei Notstromaggregaten gefragt. In Aachen lieferten die Krefelder in Meisterstück ab.

23.12.2022, 05:25 Uhr

Die Notstromzentrale der Uniklinik RWTH Aachen hat gewaltige Dimensionen, die dank der Expertise der Krefelder Firma Henkelhausen für den Betrieb in den kommenden zehn Jahren optimiert wurde. Foto: Henkelhausen