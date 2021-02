Hilfe für Krefelder Vereine : Notprogramm für Sportklubs - 15 Millionen Euro im Topf

Krefeld Ratsherr Marc Blondin (CDU) hält Unterstützung der in Mitleidenschaft gezogenen Sportvereine für notwendig.

Die Corona-Krise fordert auch die Sportvereine heraus. Neben Mitgliedsbeiträgen sind Kursgebühren eine der Einnahmequellen, um den Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten. Während der Pandemie finden viele Angebote nicht mehr statt. Das bringt manchen Vereine in Not. Ratsherr Marc Blondin (CDU) kennt als Mitglied des Sportausschusses der Stadt Krefeld die Probleme der Klubs. Als Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags berichtete er am Dienstag über einen Beschluss des Haushalts- und Finanzausschuss in Düsseldorf, zusätzliche Mittel in Höhe von fünf Millionen Euro für existenzgefährdete Sportvereine zur Verfügung zu stellen. Damit werde die „Soforthilfe Sport“ von insgesamt zehn Millionen Euro auf nun insgesamt 15 Millionen Euro erhöht, erklärte er.