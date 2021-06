Jugendarbeitslosenquote gering : Noch 1344 Ausbildungsplätze im Bezirk Krefeld offen

Krefeld Die Wirtschaft im Bezirk Krefeld nimmt Fahrt auf. Die Corona-Erschwernisse verlieren an Bedeutung. Das macht sich am Stellenmarkt positiv bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit sinkt, und die Zahl der offenen Plätze für zukünftige Fachkräfte auf dem Ausbildungsmarkt ist gewaltig.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Krefeld ist auf 13.416 Personen stark gesunken. Die Quote beträgt 10,9 Prozent. Im Vormonat waren es noch 11,2 Prozent und im Vorjahresmonat 11,6 Prozent. „Wir waren im Bezirk Krefeld lange Schusslicht, haben uns mit einer Arbeitslosenquote von acht Prozent in der Stadt Krefeld und im Kreis Viersen zusammen ans Bundesniveau angeglichen“, sagte . Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, am Mittwoch m Haus Schönhausen.