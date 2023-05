Starke Rauchentwicklung in Linn Nina-Katastrophenwarn-App reißt Krefelder aus dem Schlaf

Ein Brand in Linn hat in der Nacht zu Dienstag eine Alarmmeldung der Katastrophenapp Nina ausgelöst. Am Dienstagmorgen gegen 0:50 Uhr wurde die automatische Brandmeldeanlage in einem Entsorgungsbetrieb am Bruchfeld im Stadtteil Linn ausgelöst. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, kam es in dem großen Gebäudekomplex, wo unter anderem Hunderte Pressballen aus Papier gelagert sind, zu einer massiven Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine installierte Löschanlage den Brand zwar eingedämmt, aber nicht löschen können. Aufgrund der unklaren Lage und der immensen Rauchentwicklung entschied man sich, die Alarmstufe zu erhöhen und weitere Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zu alarmieren. Hinzu kamen weitere Führungsdienst und Sonderfahrzeuge der Hauptfeuerwache. Mit einem massiven Löschangriff, für den ein Schaum-Wasser-Gemisch benutzt wurde, um in die Tiefen der Pressballen eindringen zu können, konnte der Brand auf insgesamt 15 eingelagerte Ballen beschränkt werden. Für den Inneneinsatz wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Währenddessen entschied sich die Einsatzleitung aufgrund der Rauch- und Geruchsbelästigung, eine Nina-Warnung herauszugeben. Eine Gefahr bestand nach Angaben der Feuerwehr allerdings nicht. Im Anschluss mussten die Ballen mit einem Radlader ins Freie gebracht und auseinandergezogen werden. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa vier Uhr morgens. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch das Krefelder Umweltamt hatte sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht.