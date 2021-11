Wegen Corona : Nikolausmarkt in Uerdingen abgesagt – Sinterklaas kommt nicht

Wenn die Swarten Pieten loslegten, war gut Laune vorprogrammiert: Das Foto entstand 2013 zum Jubiläum des Besuchs nach 50 Jahren Besuch von Sinterklass aus Venlo. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Es war immer ein Höhepunkt der Vorweihnachtsfeiern: der Besuch von Sinterklaas in Uerdingen. Er muss in diesem Jahr ausfallen – auch deshalb, weil in Venlo die 7-Tage-Inzidenz katastrophal hoch ist.

