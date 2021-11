Deutsches Requiem von Brahms : Ergreifende Gesänge von Leben und Tod

Krefeld Das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms wurde im Seidenweberhaus aufgeführt. Generalmusikdirektor Mihkel Kütson widmete den Abend allen Leidenden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Den Leidenden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sollte die Aufführung des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms gewidmet sein. So wollten Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson und alle Mitwirkenden ihr Städtisches Chorkonzert verstanden wissen. Für die sieben ausdrucksstarken Chornummern mit den ernsten, tröstlichen Texten hatte der GMD eine leistungsstarke Chorformation zur Verfügung, bestehend aus dem Opernchor und Extrachor des Theaters (Einstudierung Maria Benyumova) sowie dem Niederrheinischen Konzertchor, einstudiert von Michael Preiser. Bewundenrswert, wie diese drei zu homogenem, durchschlagskräftigem und beachtlich präzisem Miteinander fanden. Die komplizierten, kräftezehrenden Fugen gelangen ohne Tadel, und die vokale Intensität war faszinierend, manchmal (vor allem im 3.Satz) fast erdrückend. Hier hätte etwas mehr dynamische Differenzierung – wie in den beiden ersten Sätzen vorbildlich gelungen - gut getan.