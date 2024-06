Open Air Konzert in Uerdingen Mozart und Mambo gehen auf den Marktplatz

Pop und Jazz kultivieren Open Airs nicht erst seit Woodstock. Aber auch die Klassik braucht den Freiraum, in dem Musik ganz anders hörbar ist. „Der Klang wird nicht durch Mauern begrenzt. Vielleicht ist er zwei, drei Straßen weiter noch zu hören und macht dort neugierig“, sagt Engel. „Klassische Musik wird heute von zu Hause viel zu wenig angeboten.“ Als städtisch gefördertes Orchester haben die Niederrheinischen Sinfoniker einen Bildungsauftrag, und sie setzen auf die Kraft des Selbst-Erlebens. „Es macht einen Unterschied, wenn man live dabei ist und mit anderen erlebt, was so nur in diesem Moment passiert.“ Engel ist nicht bang um die klassische Musik: „Die Komponisten haben sie so geschrieben, dass sie beliebig oft und unterschiedlich interpretiert werden kann.“ Heute spiele man ohnehin nur die großen bekannten Werke. „Es gibt weltweit geschätzt 9000 Opern, etwa 4000 in Europa seit Monteverdi. Aber in den Theatern werden nur die Top 200 aufgeführt.“ Das sind die, die bewegen - auch nach Jahrhunderten. „Die Zauberflöte wird man in 200 Jahren noch hören, weil sie so tief geht und man sich so intensiv einfühlen kann.“