Weiterentwicklung des Niederrhein-Gins Gin-Mix aus Krefeld feiert Premiere bei „Op dä Maat“

Das Getränk Gin erfreut sich immer größerer Beleibtheit. „Gin ist in“ - unter diesem Motto sind in den vergangenen Jahren immer mehr neue Sorten auf den Markt gekommen. Selbst die verstorbene Queen Elizabeth II. und deren Mutter Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon („Queen Mum“), die angeblich bis ins hohe Alter jeden Tag einen Gin Dubonnet getrunken haben sollen, sind mit einer eigenen Marke (Buckingham Palace Dry Gin) dort vertreten. Auch aus Krefeld mischt eine Marke auf dem Markt mit, der Niederrhein-Gin. Und den haben die Macher aus dem Hause Tabak Janssen in der Krefelder Innenstadt nun noch weiter verwendet – herausgekommen ist der „Niederrhein Sloe Gin“, eine Likör-Mischung mit starkem Gin-Anteil. Und dieser wiederum wird am „Op dä Maat“-Wochenende vom 4. und 5. Mai erstmals öffentlich zu testen sein.