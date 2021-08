Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker in Krefeld : Glanzvolle Hommage auf Tango und Bandoneon

Krefeld Die Stadt Krefeld mit ihrem Förderverein für das Kulturbüro - unterstützt von der Sparkasse Krefeld - feierte den 200. Geburtstag von Heinrich Band und den 100. Geburtstag von Astor Piazzolla. Die Aufführung der „Niederheinischen Sinfoniker“ mit dem Bandoneon-Solisten Lothar Hensel war glanzvoll.

Die beiden Geburtstagskinder sind mit dem heute nur noch wenig gebräuchlichen Bandoneon – einem dem Akkordeon verwandten Instrument – fest verbunden. Heinrich Band, der sein ganzes Leben in Krefeld verbrachte, hier als Musiklehrer wirkte und eine Musikalienhandlung betrieb, entwickelte ab Mitte des 19. Jahrhunderts das Instrument Concertina zum von ihm selbst benannten „Bandoneon“. Dieses noch bis in die 1930er Jahre auch in Deutschland gebräuchliche Instrument gelangte gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf verschlungenen Wegen nach Südamerika, wo es durch den argentinischen Komponisten Astor Piazzolla zum zentralen Instrument der argentinischen Tangomusik wurde.

Lothar Hensel: geboren in Dormagen; studierte Bandoneon in Paris und Buenos Aires; Solist bekannter Orchester – u.a. Konzerte mit den Berliner Philharmonikern; Komponist von Arrangements für seine eigenen Ensembles, von Filmmusik, Werken für große Orchester, Konzerten für Bandoneon und Orchester.

Solist war der gebürtige Dormagener Lothar Hensel, der den Zuhörern verriet, dass es immer sein Traum gewesen sei, „einmal im Seidenweberhaus und mit diesem Orchester auftreten zu können.“ Hensel studierte in Argentinien – also „an der Quelle“ – und gehört inzwischen zu Recht weltweit zu den führenden Bandoneonvirtuosen. Mit viel Enthusiasmus und hoher Musikalität brachte er dem gebannt lauschenden Publikum das rund und wohlig klingende Instrument nahe.

Krefelds spürbar musikbegeisterter Oberbürgermeister Frank Meyer betonte in seiner Laudatio, dass es Verbindungen zwischen Krefeld und einer Stadt in Argentinien gebe, die ausgebaut werden sollten. Deshalb war er auch dankbar, dass nun schon zum zweiten Mal der Konsul der Republik Argentinien, Eduardo Nazareno Munoz, es sich nicht hatte nehmen lassen, mit einem freundlichen und eindringlichen Grußwort das Auditorium zu erfreuen. Leider musste das Stadtoberhaupt mitteilen, dass der Wuppertaler Carsten Heveling, einer der weltweit wenigen Instrumentenbauer, die sich auf das Bandoneon spezialisiert haben, erkrankt sei. So konnte nur der Text der Urkunde verlesen werden. Aber eine Anekdote erzählte Meyer noch: Bei einem der alle zwei Jahre in Krefeld stattfindenden Bandoneon-Festivals war plötzlich eines der Instrumente defekt – Carsten Heveling saß im Saal, holte aus dem Auto sein Werkzeug und rettete dank schneller Reparatur dem Spieler seinen Auftritt.