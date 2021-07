Krefeld und der Niedergermanische Limes : Wir sind Weltkulturerbe!

Krefeld Krefeld feiert die Entscheidung der Unesco über den Niedergermanischen Limes. „Das ist ein Generationenauftrag“, sagt Museumsleiterin Morscheiser. Und sie weiß auch schon, womit sie beginnen will.

Jennifer Morscheiser hat am Dienstag Nachmittag die Sektkorken knallen lassen. Die Nachricht der Unesco hat die Leiterin des Museums Burg Linn und ihr Team in helle Freude versetzt: Krefeld ist mit dem römischen Kastell Gelduba nun offiziell Teil des Welterbes „Niedergermanischer Limes“.

Die neue Welterbestätte setzt sich aus 44 Teilabschnitten von Remagen bis ins niederländische Katwijk zusammen. „Sie erzählen von mehr als 400 Jahren römischer Entwicklung im Norden des einstigen Imperiums. Die Überreste der Legionslager und Kastelle, Häfen, Aquädukten und Tempel sind für unser Verständnis des Lebens am Limes von unschätzbarem Wert“, heißt es in der Begründung der Unesco.

Der Weltkulturstätten-Status öffnet auch die Türen für ein ambitioniertes Krefelder Projekt. Pläne für den Bau eines Archäologischen Parks liegen bereits parat (wir berichteten). Dort soll das Leben der römischen Soldaten mit virtuellen Möglichkeiten erlebbar gemacht werden. Mit seiner Anerkennung als Welterbe ist der Niedergermanische Limes zugleich Teil der bereits bestehenden Unesco-Welterbestätte „Frontiers of the Roman Empire – Grenzen des Römischen Reiches“ in Europa. Und Krefeld soll ein Zentrum werden, an dem der Alltag von vor 2000 Jahren dargestellt wird.