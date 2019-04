Comedienne Nicole Jäger in Kulturfabrik : Große Ovationen für offenherzige Frauen-Comedy

Comedienne Nicole Jäger in Kulturfabrik

Nicole Jäger ist großartig: Für ihren zweistündigen Auftritt in der Krefelder Kulturfabrik bekam sie enormen Applaus und standing ovations. Der kleine Saal war randvoll – unter den mehr als 100 Frauen war eine Handvoll Männer.

Einen von ihnen hat sich die Stand-Up-Commedienne Nicole Jäger in ihrem Programm „Nicht direkt perfekt“ herausgepickt: „Wolfgang“ bekam die eine oder andere verbale Breitseite zu spüren.

Aber hauptsächlich geht es im Programm um die Frauen, um deren Selbstbild und den Umgang mit der perfekten Frau in den Medien sowie den Umgang mit sich selbst. Die 36-jährige Nicole Jäger hält den Frauen mit Witz und Klugheit einen Spiegel vor; sie macht das liebevoll und ironisch, aber nie zynisch.

Zuerst nimmt sie sich selbst in den Blick – Jäger hat ihr Übergewicht von 340 Kilogramm erheblich reduziert. Sie hat 180 Kilo abgenommen. Sie kennt den Leidensdruck aus eigener Erfahrung; darüber hat sie ein Buch geschrieben und ihr erstes Programm für die Bühne entwickelt. „Nicht direkt perfekt“ ist ihr zweites, und es war ihr zweiter Auftritt in Krefeld.

Sie bezieht ihr Publikum mit ein: „Wer ist mit seiner Mutter da?“, „Wer war schon mal in meiner Show?“ fragt sie. Was die schwarz gekleidete Frau auf der Bühne präsentiert, bringt zum Lachen und zum Nachdenken. Sie zeigt zwei Seiten: sanft und berührend, direkt und drastisch. „Ich muss immer sagen, was ich denke; ich kann keinen Small-Talk; ich bin kein netter Mensch.“