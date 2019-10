Auftritt in Krefeld : Die Rockstars der Wissenschaft

Methodisch inkorrekt: Reinhard Remfort (l.) und Nicolas Wöhrl wollen zeigen, dass Naturwissenschaft spannend ist. Foto: Marcus Müller-Saran

Krefeld Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort haben mit Themen aus Natur, Technik und Forschung riesigen Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Fans reden von Minkorrekt, das ist die Abkürzung für „Methodisch inkorrekt“. So nennen die Physiker Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort ihren Podcast. Seit 2013 stellen sie alle zwei Wochen einen Beitrag ins Internet, in dem sie naturwissenschaftliche Themen allgemeinverständlich, mit Humor und effektvollen Demonstrationen angehen. Drei Stunden dauern ihre Abhandlungen jeweils. Trotzdem hören bis zu 70.000 Leute zu, tausende rufen ihre Experimente als Youtube-Video auf. Am Sonntag, 27. Oktober, kommen sie in die Kulturfabrik.

Wenn es knallt, zischt, Gegenstände unter Wärmeeinwirkung ihre Größe vermindern, hat das Showqualiltät. Warum ist der Unterhaltungswert von Naturwissenschaften lange so verkannt worden?

Wöhrl Gut, meine Physiklehrer waren auch nicht so, dass sie mich vom Hocker gerissen hätten. Es gibt weit verbreitet eine gewisse Distanz zur Wissenschaft und einen Respekt, der gar nicht angebracht ist. Dabei ist das Interesse, sich die Welt zu erklären, enorm. Sonst würden nicht Tausende regelmäßig zuschauen. Wir sind von dem Erfolg auch überrascht worden.

Sie erfüllen also einen Bildungsauftrag?

Wöhrl Den Stempel würden wir uns selber nicht geben. Wir kombinieren Unterhaltung und Wissenschaft. In unserer Show wollen wir aufklären, Phänomene des Alltags erklären, Dingen auf den Grund gehen, die uns begegnen. Esoterik ist da ein großes Thema...

...das Sie als Naturwissenschaftler strikt ablehnen?

Wöhrl Darum geht es nicht. Aber wenn wissenschaftliche Begriffe benutzt werden, um Geld zu machen, dann ärgert uns das. Ein Beispiel ist die Quantenheilung. Da wird ein Begriff aus der Physik benutzt, um zu suggerieren, dass man sich selbst heilen kann mit einer Methode, die wissenschaftlich nicht belegt ist. Ein weiteres Phänomen ist das informierte Wasser, mit dem Geld gemacht wird.

Informiertes Wasser?

Wöhrl Es gibt Menschen, die behaupten, unser Wasser sei uninformiert und niedrig an Energie. Sie verkaufen Geräte, die das Wasser verwirbeln. Dadurch würde es wertvoller. Am weitesten verbreitet ist das Grander Wasser. Damit wird viel Geld gemacht. Eine Wirkung ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Das ist bedenklich, so etwas grenzt an Betrug. Aber es ist auch besorgniserregnd für unsere Gesellschaft, dass wir beginnen, an solche pseudowissenschaftlichen Phänomene zu glauben. Unsere Gesellschaft muss wesentliche Entscheidungen für die Zukunft treffen, vor allem in Bezug auf den Klimawandel. Da möchte ich auf die Forschung setzen und nicht auf Glauben und Gefühle. Deshalb ist es wichtig, Menschen aufzuklären.

Was stellt für Sie die größte Herausforderung der Zukunft dar?

Wöhrl Für mich persönlich als Wissenschaftler sehe ich sie in meinem Fachbereich. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung von Kohlenstoffschichten. Für die Menschheit ist der Klimawandel das große Thema, verbunden mit der Frage, wie wir unseren Hunger nach Energie und Ressourcen in Zukunft so stillen, dass die Generationen nach uns noch einen Planeten haben. Die Mobilität müssen wir neu überdenken. Das sind wissenschaftlich, technisch, gesellschaftlich und politisch große Herausforderungen.

Ihr Fachbereich Nanotechnologie an der Universität Duisburg klingt exotisch. Sie haben promoviert über die Synthese und Charakterisierung von nanokristallinen Diamantschichten. Sind Sie damit nicht sehr weit weg vom alltäglichen Leben?

Wöhrl Das würde ein Physiker nie von sich sagen. Ich bin mit großer Leidenschaft Grundlagenforscher. Das heißt, meine Arbeit ist einige Jahre weg von der Anwendung. Ich entwickele Brennstoffzellen und Batterien der Zukunft – insofern bin ich schon nah dran an der Praxis.

In Ihren Experimenten lassen Sie zum Beispiel ein Bällchenbad mit Hilfe von flüssigem Stickstoff explodieren. Woher kommen die Ideen dazu?

Wöhrl Neugier schlummert in den meisten Menschen, ich habe sie nie verlernt. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und stolpere über Dinge, bei denen ich mich frage: Warum ist das so? Und dann gehe ich der Sache auf den Grund. Dinge neu zu entdecken, hat einen Zauber. So funktioniert auch meine Zusammenarbeit mit Reinhard Remfort. Er erklärt mir Sachverhalte, ich erkläre ihm Sachverhalte. Wir holen uns auch Hilfe von anderen Experten, deshalb gehen wir Themen aus allen Bereichen an. So wächst auch das Verständnis für Biologie und Medizin. Mir ist klar: Es gibt deutlich mehr zu wissen als ich weiß. Es ist eigentlich so wie beim Fußball. In der Kneipe reden alle mit, wenn es um den Spielverlauf geht, obwohl sie keine Trainer sind. Bei der Wissenschaft gibt es einen überhöhten Respekt. Dabei macht sie Spaß. Die Lust, Dinge erklärt zu bekommen, beschert uns 70.000 Downloads pro Folge.

Was halten Sie für den größten Erfolg der Wissenschaft?