Kolumne KR wie Krefeld : Nicht verzetteln beim Klima

Krefeld Krefeld startet den Arbeitsprozess zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Inklusive Ermahnung zu klimaschonender Ernährung.

Krefeld schickt sich an, sich fit zu machen für eine Zukunft, die Ressourcen, Umwelt und das Klima schont. Mobilitätskonzept, Integriertes Klimaschutzkonzept – alles wunderbar und richtig. Dennoch weiß man als Beobachter nicht recht, ob man diese nun angestoßenen Konzept-Prozesse voller Hoffnung begrüßen oder mit Skepsis überziehen soll. Vielleicht ist ja beides richtig.

Natürlich braucht man gute Konzepte, um die Realität intelligent zu prägen. Nur muss der Punkt kommen, an dem man auch irgendwas prägt außer Papier durch Bedrucken mit einem Konzept. Krefeld ist bislang eher wenig dadurch aufgefallen, Konzepte so umzusetzen, dass am Ende jemand sagt: Donnerwetter, die haben ein Konzept umgesetzt! Krefeld steht im Verdacht, kein Konzept-, sondern ein Umsetzungsproblem zu haben. Die Pläne für die Fahrradpromenade gibt es seit Mitte der 90er Jahre.

Beim Thema Klimaschutz gilt es sich nicht zu verzetteln. Bei der Vorstellung für die Erarbeitung von „KrefeldKlima 2030“ gestern fiel auf, dass einmal mehr irgendwie alles gesagt wurde: Ernährung, Vorgarten, Recycling, CO2-Emmission, Klimaschutzleitbild. Die Reihe der Schlagworte ist wie so oft bei solchen Gelegenheiten beeindruckend lang. Nur: Muss die Stadt als Stadt ihre Bürger im Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes zu klimaschonender Ernährung aufrufen? Solche Ermahnungen vernebeln die Handlungsoptionen, die eine Stadt hat.

Um es klar zu sagen: Irgendwann wird das mit dem Klimaschutz schweinteuer – oder es wird nichts. Wer will, dass Leute aufs Fahrrad umsteigen, der muss ein schnelles, sicheres Radwegenetz aufbauen. Wer den Umstieg auf den ÖPNV will, der muss ein Netz vorhalten, das komfortabel und für den Einzelnen nicht zu teuer ist. Wer will, dass Schulen im Winter nicht völlig überheizt sind, der muss moderne Heizungen finanzieren. Und so weiter.

Die Stadt sollte sich in ihrem Konzept auf das konzentrieren, was sie als Stadt leisten kann. Ein Klimakonzept muss harte Investitionsoptionen vorstellen und so für Transparenz sorgen: Wer die und die Menge an CO2 reduzieren will, muss mit folgenden Maßnahmen für folgendes Geld folgendes finanzieren.